Выборы президента Молдовы проведут 1 ноября [ Редактировать ]
В парламент Молдовы внесет проект закона о проведении президентских выборов 1 ноября 2020 года. Соответствующий документ внесла крупнейшая фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) , сообщил в Facebook председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля.
Парламент Молдовы должен назначить дату голосования не менее чем за 60 дней до дня выборов.
Напомним, что действующий президент Молдовы Игорь Додон является лидером Партии социалистов (36 мест в парламенте). Она создала правящую коалицию вместе с либеральным блоком ACUM (26 депутатов).
Предыдущие президентские выборы в Молдове состоялись в декабре 2016 года. Победу на них одержал Игорь Додон. В 2017-2018 годах Конституционный суд Молдавии несколько раз временно отстранял Додона от должности из-за того, что он отказывался подписывать указы о назначении министров и ряд законов, принятых парламентом.
Как сообщали "Подробности", парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа.
по теме
Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Беларуси
Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время, крайний срок их проведения - конец августа.
Реформы в стране и отношения с МВФ: Юрий Бойко оценил ситуацию
Коли будуть гроші від МВФ? Про це в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Грузія відкликала свого посла з України
У грузинському МЗС обурилися, адже Михеїл Саакашвілі на батьківщині засуджений за перевищення повноважень і перебуває в розшуку
В Польше президента будут выбирать по почте
7 мая законопроект о голосовании по почте поддержали 236 из 460 депутатов нижней палаты парламента - Сейма. Теперь документ должен подписать президент страны Анджей Дуда. Вероятно, выборы пройдут в июне или июле.
Володимир Зеленський назвав ситуацію з виплатами медикам неприпустимою
Володимир Зеленський вимагає від місцевих керівників негайно вирішити цю проблему. І пригрозив їм наслідками у разі не виконання.
"Хитросделанность": Зеленский прокомментировал идею о пятипроцентном барьере на местных выборах
Глава государства заявил, что некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Поэтому никаких "двух третей", "пяти процентов" или других "схем" не будет"