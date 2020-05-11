В парламент Молдовы внесет проект закона о проведении президентских выборов 1 ноября 2020 года. Соответствующий документ внесла крупнейшая фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) , сообщил в Facebook председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля.

Парламент Молдовы должен назначить дату голосования не менее чем за 60 дней до дня выборов.

Напомним, что действующий президент Молдовы Игорь Додон является лидером Партии социалистов (36 мест в парламенте). Она создала правящую коалицию вместе с либеральным блоком ACUM (26 депутатов).

Предыдущие президентские выборы в Молдове состоялись в декабре 2016 года. Победу на них одержал Игорь Додон. В 2017-2018 годах Конституционный суд Молдавии несколько раз временно отстранял Додона от должности из-за того, что он отказывался подписывать указы о назначении министров и ряд законов, принятых парламентом.

Как сообщали "Подробности", парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа.