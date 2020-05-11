Урядова армія Башара Асада і їхні російські союзники цілеспрямовано обстрілюють у Сирії шпиталі і школи. Про це йдеться у звіті правозахисної організації "Емнесті Інтернешнл".

Аналітики проаналізували супутникові знімки, журнали спостереження за літаками та перехоплені переговори пілотів. Атаки здійснювали на будівлі в районі Ідліба та західного Алеппо. Там останні кілька місяців ішли найактивніші бойові дії. Спостерігачі нарахували щонайменше 18 нападів. Це порушення міжнародного гуманітарного права. Війська Асада, за сприяння Росії воюють проти повстанців, яких підтримує Туреччина.