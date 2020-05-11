Міжнародні авіакомпанії поновлюють сполучення з Україною [ Редактировать ]
Три міжнародні авіакомпанії вирішили поновити сполучення з Україною. Угорська "Віз Ейр" відкрила бронювання на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Більшість польотів почнуться з червня. Німецька "Люфтганза" відновлює деякі пасажирські перевезення також з першого червня.
Наразі доступні квитки з Києва до Берліна. З 24 травня до України знов літатимуть і чеські лайнери. 7 рейсів на тиждень плануються між Прагою, Києвом та Одесою.
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