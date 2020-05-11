На Закарпатті в школі-інтернаті спалахнув коронавірус [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу в школі-інтернаті на Закарпатті. 13 дітей у лікарні з діагнозом СOVID-19. Усього там живуть 80 вихованців - це діти сироти та позбавлені батьківського піклування. А поки прокуратура з'ясовує, звідки в інтернаті взявся вірус - відповідь на це питання шукала Мар'яна Мартин.
Спалах коронавірусу в школі-інтернаті зафіксували після того, як хворобу виявили серед персоналу.
Іван Погоріляк, голова Перечинської ОТГ:
Четверо осіб пов'язаних із цим закладом, тобто працівники і їхні родини. Всього з даного закладу і пов'язаних з цим закладом хворих є 10 осіб.
В інтернаті виховують дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Підопічних тут наразі 80. Після обстеження тих, хто контактував з хворими на COVID-19, - інфекцію виявили і у вихованців інтернату.
Єлизавета Біров, керівничка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА:
Пактично ПЛР взято у всіх дітей, у всього персоналу. Ще 9 діточок виявилися хворі на СOVID-19. Особливі прийняті міри режимні у цьому закладі тобто повишений інфекційний контроль, дезінфекція.
Наразі захворіли тринадцять дітей. Решта чекають на остаточні результати. У прокуратурі підозрюють, що винні в епідемії керівники закладу.
Марина Безега, речниця прокуратури в Закарпатській області:
Попередня правова кваліфікація у даному кримінальному проваджені за ч. 1 ст 325 ККУ - це мова йде про порушення санітарних правил і норм, що призвели до інфекційних захворювань.
До будинку-інтернату виїхала комісія з області. У самому закладі вживають протиепідемічних заходів. Дітей розділили на групи. Обмежили відвідини інтернату. Працівників забезпечили антисептиками та іншими засобами захисту. Приміщення продезінфікували.
Наразі всі підопічні школи інтернату, у яких виявили СOVID-19, під наглядом медиків в обласній дитячій лікарні. Їх ізолювали, аби вірус не поширювався. Стан дітей стабільний.
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