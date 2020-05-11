Стихійні звалища під лікарняними вікнами. Купи сміття час від часу з'являються біля запорізької обласної лікарні, медики кажуть - відходи не їхні, звідки беруться - не знають. Сергій Бордюжа з'ясовував, хто і навіщо підкидає непотріб.

Свалка медотходов возле областной больницы. Уже наверное, четвертая за два года.

Подібні відео періодично з'являються на запорізьких інтернет-ресурсах. Активісти фіксують купи сміття в районі обласної лікарні на околиці міста. У медзакладі про проблему знають, однак звідки береться непотріб - не розуміють.

Олексій Кулинич, заступник головного лікаря з медичної частини Запорізької обласної клінічної лікарні:

І що стосується лікарні і того що, будем казать, з неї находять і так далі, це відходи не є медичними. Це по-перше. Це відходи битові. І ці відходи знаходяться досить на далекій відстані від території лікарні.

За рік Запорізька обласна лікарня приймає майже 24 тисячі пацієнтів. Питання утилізації відходів давно відпрацьоване - запевняють тут. Побутове сміття збирають окремо. Медичні відходи, а вони особливо небезпечні - окремо. Запевняють - сортують їх особливо ретельно.

Ольга Гурчак, заступник головного лікаря з медсестринства Запорізької обласної клінічної лікарні:

После непосредственно проведения иньекции, она сбрасывает в контейнеры, это контейнеры многоразовые они потом стерилизуются, она сбрасывает в многоразовые контейнеры непосредственно уже использованный шприц.

Усі медичні відходи потім відправляють на дезінфекцію. Знезаражують відпрацьований матеріал ось у таких автоклавах.

Олексій Кулинич, заступник головного лікаря з медичної частини Запорізької обласної клінічної лікарні:

Ті ж самі медичні маски, це ті операційний матеріал, тобто простині, перев'язувальні матеріали, який відроблені, бинти і так далі. Шприці, кисневі маски, які відробили. Системи внутрішньо венні.

Після дезінфекції все це забирають на утилізацію - кажуть тут.

Завершающий процесс выхода медицинских отходов уже продезинфицированных, из лечебного учреждения. Это кімната тимчасового зберігання. В контейнерах по мере накопления оно все хранится. Подьезжают сюда люди, с которыми заключен договор, и уже вывозиться все из лечебного учреждения.

І така схема працює не перший рік.

Олексій Кулинич, заступник головного лікаря з медичної частини Запорізької обласної клінічної лікарні:

На цей час наша лікарня не є лікарнею опорною по наданню медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. І цих хворих тут по суті немає. Також лікарня зараз не проводить планову госпіталізацію, не проводила. Тому по суті ці відходи зменшились. Тобто їх менше.

Звідки ж тоді з'являється сміття біля лікарні - загадка. В медзакладі припускають, що їх намагаються скомпрометувати. І наразі самотужки прибирають стихійні звалища.