Головний медик країни поїхав із ревізією на Полтавщину [ Редактировать ]
Головний медик країни - сьогодні поїхав із ревізією на Полтавщину. Насамперед, щоб проінспектувати тамтешні медичні заклади стосовно другого етапу реформи. Адже саме полтавські лікарні в авангарді перетворень. Вони вже рік працюють у пілотному режимі.
Чи вдало - це вже визначить Максим Степанов. Хоча, нагадаю, і в нього, і в Президента є претензії до другого етапу медреформи. Крім того, говорив міністр і про обіцяні 300-відсоткові надбавки лікарям.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - це саме Полтавська область. В середньому вони сплатили кожному медичному працівнику, який працював із COVID-19 близько 21 тис грн, це саме ті 300%, які вони і повинні були сплатити, по решті будемо розбиратися і я впевнений, що ми доведемо це до кінця і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом із надбавками/
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