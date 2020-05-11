Головний медик країни - сьогодні поїхав із ревізією на Полтавщину. Насамперед, щоб проінспектувати тамтешні медичні заклади стосовно другого етапу реформи. Адже саме полтавські лікарні в авангарді перетворень. Вони вже рік працюють у пілотному режимі.

Чи вдало - це вже визначить Максим Степанов. Хоча, нагадаю, і в нього, і в Президента є претензії до другого етапу медреформи. Крім того, говорив міністр і про обіцяні 300-відсоткові надбавки лікарям.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: