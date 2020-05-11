В Україні більшає безсимптомних хворих на коронавірус. Про це напередодні заявили в МОЗ. Та чи справді недуга минає так легко, ми запитали в пацієнтів із Житомира та Чернівців.

Як їм вдалося побороти захворювання, розпитала Галина Якушко.

Вадим - один із перших пацієнтів, які захворіли в Житомирі. Коронавірус підхопив на курорті в Австрії. Туди їздив з другом та його сином.

Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:

38.2 было. Ломота в мышцах началась, голова болела.

Віталій з Чернівців. За кордоном, перед тим, як захворіти не був. Припускає - коронавірус підчепив у магазині або на автосервісі. Заразив дружину та дитину.

Віталій Войтко, колишній хворий на COVID-19:

Відлежав, як сказати. Температура вже перші два дні піднімалася під вечір. В подальшому температура не піднімалася.

13 днів чоловіки провели в інфекційному боксі. Їм лікували симптоми: кашель та головний біль. Кололи антибіотик, аби слиз не затримувався у легенях.

Віталій Войтко, колишній хворий на COVID-19:

Спочатку появився кашель. не було температури. Я звернувся до лікаря, оглянули. Температури не було все нормально, я залишався дома. на самоізоляції. коли з'явилася температура - повідомив лікаря.

Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:

Мне делали капельници и антибиотики. 5 капельниц подряд и как бы больше меня это не беспокоило

У 14 відсотків випадків COVID-19 дає ускладнення, насамперед на легені та бронхи. Імунна система, атакуючи вірус, може завдати шкоди сама собі і виділяти рідину, яка блокуватиме роботу легень. Розвивається запалення. Тому чоловікам робили рентген. Аби вчасно помітити ознаки пневмонії.

Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:

У меня в груди начало болеть в грудной клетке. Когда я поступал на рентгене врач сказала, что у меня такие были белые полосы. Вполне возможно могла начинаться пневмония.

Віталій Войтко, колишній хворий на COVID-19:

Нічого мене не турбувало в легенях. і лікар прослуховував кожного дня і потім щоб бути впевненим на 100 відсотків назначив зробити рентген і після знімок показав, що не було ні запалення ні нічого.

У Вадима навіть зник нюх та смак. Про цей симптом українським лікарям тоді було невідомо. Про нього прочитали на одному з німецьких сайтів.

Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:

Если все остальные там пневмония кашель - они касаються отдельных органов дыхания то потеря обоняния и вкуса говорит о том, что вирус действует на центральную нервную систему.

І Вадим і Віталій радять берегти себе і дотримуватися карантину. Аби зменшити навантаження на медиків та бути здоровим.