В Україні більшає безсимптомних хворих на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні більшає безсимптомних хворих на коронавірус. Про це напередодні заявили в МОЗ. Та чи справді недуга минає так легко, ми запитали в пацієнтів із Житомира та Чернівців.
Як їм вдалося побороти захворювання, розпитала Галина Якушко.
Вадим - один із перших пацієнтів, які захворіли в Житомирі. Коронавірус підхопив на курорті в Австрії. Туди їздив з другом та його сином.
Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:
38.2 было. Ломота в мышцах началась, голова болела.
Віталій з Чернівців. За кордоном, перед тим, як захворіти не був. Припускає - коронавірус підчепив у магазині або на автосервісі. Заразив дружину та дитину.
Віталій Войтко, колишній хворий на COVID-19:
Відлежав, як сказати. Температура вже перші два дні піднімалася під вечір. В подальшому температура не піднімалася.
13 днів чоловіки провели в інфекційному боксі. Їм лікували симптоми: кашель та головний біль. Кололи антибіотик, аби слиз не затримувався у легенях.
Віталій Войтко, колишній хворий на COVID-19:
Спочатку появився кашель. не було температури. Я звернувся до лікаря, оглянули. Температури не було все нормально, я залишався дома. на самоізоляції. коли з'явилася температура - повідомив лікаря.
Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:
Мне делали капельници и антибиотики. 5 капельниц подряд и как бы больше меня это не беспокоило
У 14 відсотків випадків COVID-19 дає ускладнення, насамперед на легені та бронхи. Імунна система, атакуючи вірус, може завдати шкоди сама собі і виділяти рідину, яка блокуватиме роботу легень. Розвивається запалення. Тому чоловікам робили рентген. Аби вчасно помітити ознаки пневмонії.
Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:
У меня в груди начало болеть в грудной клетке. Когда я поступал на рентгене врач сказала, что у меня такие были белые полосы. Вполне возможно могла начинаться пневмония.
Віталій Войтко, колишній хворий на COVID-19:
Нічого мене не турбувало в легенях. і лікар прослуховував кожного дня і потім щоб бути впевненим на 100 відсотків назначив зробити рентген і після знімок показав, що не було ні запалення ні нічого.
У Вадима навіть зник нюх та смак. Про цей симптом українським лікарям тоді було невідомо. Про нього прочитали на одному з німецьких сайтів.
Вадим Какошкін, колишній хворий на COVID-19:
Если все остальные там пневмония кашель - они касаються отдельных органов дыхания то потеря обоняния и вкуса говорит о том, что вирус действует на центральную нервную систему.
І Вадим і Віталій радять берегти себе і дотримуватися карантину. Аби зменшити навантаження на медиків та бути здоровим.
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