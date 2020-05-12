"Вы нас убиваете": Дан Балан и Тина Кароль подогрели слухи о романе [ Редактировать ]
Известные исполнители Дан Балан и Тина Кароль, которым уже давно приписывают роман, снова подогрели слухи о своих отношениях и взволновали поклонников. Так, фотографии звезд одновременно появились и в Instagram Дана Балана и Тины Кароль, что по-хорошему насторожило фанатов.
Фанаты заметили маленькую деталь и тут же "взорвали" комментарии под снимками звезд.
"Вы сговорились!", "Вы сводите нас с ума!", "Вы с Даном одновременно выложили фотографии! Это знак", "Вы нас убиваете!", "Совпадение? Не думаю", "У вас роман, не отрицайте", - написали подписчики в комментариях.
Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.
Кроме того, мы писали, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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