Известные исполнители Дан Балан и Тина Кароль, которым уже давно приписывают роман, снова подогрели слухи о своих отношениях и взволновали поклонников. Так, фотографии звезд одновременно появились и в Instagram Дана Балана и Тины Кароль, что по-хорошему насторожило фанатов.

Фанаты заметили маленькую деталь и тут же "взорвали" комментарии под снимками звезд.

"Вы сговорились!", "Вы сводите нас с ума!", "Вы с Даном одновременно выложили фотографии! Это знак", "Вы нас убиваете!", "Совпадение? Не думаю", "У вас роман, не отрицайте", - написали подписчики в комментариях.

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