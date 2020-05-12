Допоки у світі не з'явиться вакцина: карантин - найліпший антидот проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я укотре застерігає керівників держав не поспішати скасовувати карантин. За прогнозами відомства, країни, де достроково послабили обмеження - зіткнуться з новим сплеском хвороби вже наприкінці літа.

Так, наприклад, у Німеччині після часткового зняття обмежень повідомляють про збільшення добової кількості інфікованих.

Натомість ВООЗ закликає уряди посилити заходи, щоб зупинити поширення коронавірусу, зокрема, запровадити якісні тест-системи та відслідковувати контакти хворих.

У відомстві зазначили: допоки у світі не з'явиться вакцина - карантин - найліпший антидот проти коронавірусу.