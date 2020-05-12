З карантину на воду вийшли і чемпіони Дніпра

З карантину на воду вийшли і чемпіони Дніпра. Українська збірна з веслування на параканое взялася активно готуватися до чемпіонату світу в Токіо. На тренуваннях побувала і наша Олена Мендалюк.

За десять секунд Сергій та Владислав на каное розганяються до 18 кілометрів на годину. І це після майже двомісячного карантину. Цих спортсменів - головний тренер паралімпійської збірної України з веслування на байдарках і каное - готує до Паралімпіади в Токіо. І сподівається знову здобути золото.

В'ячеслав Загреба, головний тренер паралімпійської збірної України з веслування на байдарках і каное:

Очень профессиональный, мощный, сильный спортсмен. Мы не проиграли после паралимпийских игр на сегодняшний день, мы не проиграли ни одного международного старта. Надееся как можно больше удержать это первенства в мире.

Сергій Ємільянов, володар кубку Світу та чемпіон Європи з параканое. Перемогу у 2016 на Паралімпіаді запам'ятав на все життя.

Сергій Ємельянов, паралімпійський чемпіон:

Все тело судорожило, голова кружилась, дышать тяжело. Я не мог даже с лодки встать, у меня ноги в судорогах и такая нагрузка была бешенная. Так все быстро. Еще не успел отдохнуть, тебя ведут на вручение медалей.

Спортсмен шість днів на тиждень - тренується на Дніпрі. Каже, веслуватимуть двічі на день - все заради перемоги в Олімпіаді.

Сергій Ємельянов, паралімпійський чемпіон:

Показатели должны быть, примерно, в районе 40 секунд. А там уже больше играет погодные условия - ветер, вода, старт какой у тебя будет, быстрый медленный. А так в принципе всегда готовимся.

Не дає спуску тренер і молодому спортсмену. Владислав Епіфанов на змаганнях в Токіо дебютуватиме у новій класифікації - аутрігер.

В'ячеслав Загреба, головний тренер паралімпійської збірної України з веслування на байдарках і каное:

Мы можем задействовать спортсменов с более тяжелым поражением. Это более высоких спинальников, которые в байдарке им практически не возможно будет усидеть.

Через пандемію змагання перенесли на 2021 рік. Однак Владислав уже побував на тестових виступах у Токіо торік. І навіть визначив конкурентів.

Владислав Епіфонов, спортсмен:

Австралієць, бразилець - це два моїх конкуренти. Будемо стремитися до них, подобратися, ближе-ближе.

Наразі у тренера немає зауважень до спортсменів. Хлопці тренуються наповну. Та як повернеться доля на Олімпіаді - передбачити тяжко.

В'ячеслав Загреба, головний тренер паралімпійської збірної України з веслування на байдарках і каное:

Там соленая вода, рядом океан. Непредсказуемый ветер, непредсказуемая вода. Может быть ветер встречный, может быть боковой и очень сильный. Поэтому мы сейчас готовимся в более таких экстремальных условиях. Чтобы быть готовыми к любой погоде.

Спортсмени налаштовані рішуче. До України, кажуть, повернуться із золотом.