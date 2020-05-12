Карантин змінив гастрономічні вподобання італійців. І тепер замість улюблених спагетті вони почали частіше готувати рис. Що спонукало згадати про корисну крупу? І чому італійський рис купує навіть Китай - Анна Філь розкаже.

Затоплені рисові поля - незвичний краєвид для Європи. Але це північна Італія, провінція Ломбардія. Рис тут вирощують ще з Середньовіччя. Кажуть, канали для зрошування плантацій проектував сам Леонардо Да Вінчі. А на роботу з'їжджалися люди з усієї країни.

Серджіо Ломбарді, власник ферми в Роббіо, Ломбардія:

В нашому регіоні багато боліт, достатньо води на весь період, поки рис росте. На решті території Італії таких умов немає.

Цієї осені місцеві фермери чекають на рекордний врожай. Погода цьому сприяє. І попит теж б'є рекорд. Соцопитування показали - за останні два місяці італійці почали купувати наполовину більше рису. Як наслідок - улюблену пасту з традиційного меню витіснило ризото. це традиційна італійська страва - рис з вершковим соусом. За словами соціологів, популярною вона стала тому, що здоровіша й менш калорійна за макарони.

Стефанія Буффа, власниця ферми в Роббіо, Ломбардія:

За час епідемії COVIDу італійці заново відкрили для себе ризото. Люди просто штурмували супермаркети, аби придбати рис. Цей продукт - теж одна з основ італійської кухні, як і паста. Хоча чомусь про нього часто забувають.

Італійський рис став до смаку навіть на батьківщині цієї культури, в Китаї. У Піднебесній італійці продаватимуть свою крупу, про це нещодавно домовилися уряди країн. У пресі угоду вже порівняли з продажем морозива ескімосам.

Стефано Греппі, власник ферми в Розаско, Павія:

Йдеться про експорт сортів арборіо, карнаролі, бальдо - з них готують ризото. Китайці готові його купувати, бо італійський рис цінується вище, ніж їхній, він кращої якості.

Італія - лідер за виробництвом рису в Європі. Тут вирощують дві сотні сортів цієї культури, щороку збирають по півтора мільярда тон. Та у світових масштабах це дріб'язок. Першість залишається за азійськими країнами.