Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер и братьев.

От всего сердца хочу поздравить с профессиональным праздником наших медицинских сестер и братьев. Всегда, а особенно во времена противодействия коронавируса, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд - неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев.

"Спасибо за все, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", - добавил президент.

Ранее мы писали о том, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам.