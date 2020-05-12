"Ваш труд - залог здоровья украинцев": Зеленский поздравил медсестер и медбратьев [ Редактировать ]
Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер и братьев.
От всего сердца хочу поздравить с профессиональным праздником наших медицинских сестер и братьев. Всегда, а особенно во времена противодействия коронавируса, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд - неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев.
"Спасибо за все, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", - добавил президент.
Ранее мы писали о том, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам.
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