Як люди добиратимуться в інші країни?

Греція, Чорногорія та Грузія - готові відчинити двері для туристів із першого липня. А в Туреччині вже навіть думають, Як переформатувати в готелях шведський стіл... Та є одна проблема на шляху до курортів. Це - власне, сам шлях.

Як люди добиратимуться в інші країни? Авіаперспективи - поки що туманні. І точної дати, коли українці зможуть полетіти з країни в Кабміні не знають. Хоча деякі авіакомпанії вже продають квитки на кінець травня. Неправомірно - кажуть в уряді.

Тож наша Олена Логінова вирішила прояснити ситуацію. І сьогодні перший матеріал із циклу "Карантинний туризм". "Далекий закордон".

Казковий Санторіні. Один із найтуристичніших островів Греції. Вузькі вуличкі із білосніжними будинками та синіми дахами. Сюди щороку приїжджають мільйони мандрівників. І туризм це саме те, з чого живе і Санторині зокрема, і Греція загалом. Але зараз тут - порожні пляжі, готелі і бюджет.

Андреас Патініотіс, віцепрезидент готельної асоціації Санторині:

Треба дати роботу нашим постачальникам, нашим працівникам, оскільки дуже багато людей залежать від готельного бізнесу.

Тож Греція вже з липня, попри коронавірусний карантин, готова відкриватися світу.

Чараламбос Вульгаріс, президент готельної асоціації Корфу:

Як знаємо, це шестимісячний період, а ми вже втратили перші два. Тому чекаємо липня та серпня з надією на хоч якусь кількість гостей.

Дуже сподіваються на туристів у липні - Чорногорія, Хорватія та Кіпр. До речі, морські країни, популярні серед українців.

А наш туристичний фаворит - Туреччина - взагалі готова відрити готелі вже в червні. Щоправда, ол-інклюзив - буде обмежений: шведський стіл зроблять карантинним. Єгипет поки що відновлює лише внутрішній туризм.

Італія та Іспанія - ще в роздумах. Чи відкриватися Взагалі до кінця року, бо удар від коронавірусу був надто вбивчим.

Джанлуїджі Лембо, менеджер ресторану:

Туристичні напрямки зараз переживають дуже складний період. Багато бронювань скасовано.

І це зрозуміло: кордони - на замку, авіасполучення - нема. Тож як би іноземні курорти не готувалися приймати туристів, останнє слово за владою. Зокрема й літні плани на відпустку українців, цілком залежать від транспортних планів Кабміну.

Антон Рудіч, президент асоціації туристичних агенцій:

Я думаю, в июне еще нет, но с июля я думаю, что некоторые страны уже будут принимать туристов. И тут будет зависеть от того, как поступит наше государство, разрешат ли нам выезжать зарубеж.

Тож цілком логічно, що ніхто з українців зараз не біжить у турфірми по путівки. Усі чекають.

Віталій, киянин:

Если граинцы откроют то поеду, а если все будет закрыто. то останемся здесь.

І ця туристична невизначеність, ще й помножена на безгрошів'я, точно не додають бажання українцям планувати літній відпочинок.

Олена, киянка:

Ну мы не планируем отпуск себе, потому что сейчас, во-первых, работы нету, это как первое, да. А во-вторых ну смысла нету наверное, не откроют еще... дорогу.

До речі, закриті дороги - не зупиняють деякі авіакомпанії. Деякі вже почали анонсувати польоти з України - на травень-червень. Така реклама навіть міністерство інфраструктури зацікавила:

Оксана Герасимова, прессекретар Міністерства інфраструктури України:

Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня - такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів.

Туроператори, які рекламують закордонні тури теж вводять в оману клієнтів. Бо зараз немає ясності ні на офіційному рівні, ні на бізнесовому. Навіть щодо ціни на путівки ще несформовані. До речі, туроператори припускають, що їх вартість зросте.

Антон Рудіч, президент асоціації туристичних агенцій:

Будет специфика по проживанию в отелях в первую очередь, сейчас разрабатываются такие протоколы по проживанию, какой стол как уменьшить взаимодействие между туристами, как уменьшить количество проживающих, что должно повлиять на цену.

Тож поки єдина порада українцям - зачекати. Або шукати автомобільні шляхи до іноземного курорту. Або - придивитися до вітчизняних. Бо поки що повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення до кінця літа наші урядники не обіцяють.