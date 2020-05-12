Британці борються із коронавірусом мобільними телефонами [ Редактировать ]
У Великій Британії вирішили боротися з коронавірусом за допомогою мобільних телефонів. Програмісти там розробили додаток, який покаже, чи перебували ви поруч із потенційно хворим. Головне ж - технологія точно не порушує права на приватність, бо геоданих не фіксує.
То ж як працює застосунок? І чи допоможе врятувати життя? Розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Це мальовничий острів Вайт - біля узбережжя Англії. Тут майже 140 тисяч жителів. Чимало з них - люди літнього віку, тобто, у групі ризику коронавірусу. Від початку епідемії острів опинився в ізоляції від решти країни. Тож став ідеальним місцем для експерименту. Варто лише встановити програму.
Александер Грайфф, житель острова Вайт:
Цією програмкою дуже легко користуватися. Просто завантажуєш - і з'являється багато інформації про COVID. Нижче треба вказувати свої симптоми: чи є температура, кашель. Далі - в разі підозри на коронавірус, з тобою зв'яжуться.
Додаток, що отримав назву "COVID-19", має відстежувати поширення інфекції на ранньому етапі. За допомогою блутуз-технології програма фіксуватиме поруч з ким із інших користувачів перебувала людина. Щойно хтось матиме підозру - сповістить усіх, із ким власник чи власниця контактували або просто проходили повз. І порадить самоізолюватися. Розробники наголошують: Gps-дані додаток не використовує. Тож права на приватність не порушує.
Ясна річ, я хочу знати, чи ризикую заразитися коронавірусом. І чудово, що мій телефон мені про це повідомить. Це дуже гарна ідея.
За перший тиждень експерименту - додаток "COVID-19" уже встановили 40 тисяч місцевих жителів. Якщо дослідження на острові Вайт доведе ефективність цього методу, програму почнуть застосовувати по всій країні.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Завдяки цій програмі ви захищатимете своє здоров'я та здоров'я ваших родичів. Пілотний проєкт дуже важливий: адже дасть можливість переконатися, що додаток працює на відмінно щодо визначення контактів хворих. Із вашою допомогою він надасть нам багато корисної інформації. І ми зможемо її використати, щоби покращити стан справ.
За останнім опитуванням, встановити програму готові трохи більше як половина британців. Хоча для найбільшої ефективності необхідно залучити понад 60% населення країни. Але очікується, що навіть невелика кількість користувачів дозволить знизити навантаження на відділення інтенсивної терапії.
Методом відстежування контактів хворих цікавляться не тільки в Об'єднаному Королівстві. В Євросоюзі та Сполучених Штатах теж активно обговорюють використання смартфонів для відслідковування поширення коронавірусу. Щоправда, будь-який мобільний додаток безсилий у безсимптомних випадках хвороби. Адже люди інфікуватимуть інших, навіть про це не підозрюючи.
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