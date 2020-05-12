Некоторым знакам зодиака до конца мая выпадет уникальный шанс получить грандиозные жизненные перемены. Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которые смогут начать свою жизнь с чистого листа до конца весны 2020. Об этом пишет "РБК-Украина".

Телец

Для Тельца придет идеальное время для восстановления сил и отдыха. Конечно же, можно и поработать, но астрологи настоятельно рекомендуют взять отпуск или перерыв в работе. Звезды помогут переосмыслить все спорные события, происходившие в последнее время с вами, и покажут верный путь. Правильный отдых поможет настроиться на дальнейшие свершения и достижения. В этот период одинокие Тельцы могут завести интересное знакомство, а семейные - рассчитывать на полное взаимопонимание и поддержку со стороны близких.

Дева

Звезды будут дарить Деве прилив сил и удачи в мае 2020. Астрологи советуют вам пользоваться моментом и браться за самые важные дела, выходить из зоны комфорта, пробуя себя в чем-то новом. Этот период станет временем новых открытий и сюрпризов. Кроме того, в конце весны можно познакомится с интересным человеком, а существующие отношения перевести на качественно новый уровень. Астрологи советуют, что в это время можно планировать свадьбу, помолвку или задуматься о знакомстве с родителями.

Стрелец

Звезды и планеты будут для Стрельца в очень благоприятном положении. Это позволит вам запрограммировать свою энергетику на успех. Достаточно лишь почаще говорить себе, что все у вас выйдет, и все острые углы сгладятся.

Главное, считают астрологи, верить в собственный успех, и тогда все у вас наладится! Вполне возможно, что удастся воплотить в жизнь то, о чем Стрельцы давным-давно мечтали. Можно также взять паузу в каком-то деле, отдохнуть от отношений или чрезмерно активной деятельности.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.