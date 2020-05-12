С начала 2020 года в Украине рекордно подешевело три продукта. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

По состоянию на 12 мая, самое ощутимое понижение в цене на яйца. С января цена на них упала более чем на 22%. Также подешевело мясо - почти на 1% и подсолнечное масло - на 0,2%.

А вот остальные продукты, которые украинцы закупают ежедневно, в цене не только не упали, а еще и выросли.

Хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,2%.

Сахар подорожал на 7,6%,

Рыба и рыбопродукты - на 1,1%.

Масло - на 0,6%.

Сильнее всего с начала 2020 года подорожали овощи и фрукты. Овощи выросли в цене на 14%, а фрукты - почти на 20%.

Ранее мы писали о том, какой продукт способствует борьбе с бактериями и инфекциями. Также читайте, какие продукты помогут быстро сбросить вес.