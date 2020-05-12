В Украине "обвалились" цены на три важных продукта [ Редактировать ]
С начала 2020 года в Украине рекордно подешевело три продукта. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
По состоянию на 12 мая, самое ощутимое понижение в цене на яйца. С января цена на них упала более чем на 22%. Также подешевело мясо - почти на 1% и подсолнечное масло - на 0,2%.
А вот остальные продукты, которые украинцы закупают ежедневно, в цене не только не упали, а еще и выросли.
- Хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,2%.
- Сахар подорожал на 7,6%,
- Рыба и рыбопродукты - на 1,1%.
- Масло - на 0,6%.
Сильнее всего с начала 2020 года подорожали овощи и фрукты. Овощи выросли в цене на 14%, а фрукты - почти на 20%.
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