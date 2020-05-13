Перший онлайн-концерт Євробачення пройшов напередодні увечері. Його транслювали на офіційному каналі конкурсу в YouTube Відео країн-учасниць показували в тому порядку, в якому виконавці вийшли би на сцену в Роттердамі. Серед виконавців першого концерту і учасники від України, гурт Go-A.

Другий концерт покажуть 14 травня, а в суботу відбудеться спеціальне шоу.

Нагадаємо, конкурс скасували через пандемію COVID-19. Глядацького голосування цьогоріч не проводять. Усі учасники виступлять на Євробаченні у 2021 році.