Отдыхающих на техасском пляже "атаковали" голубые драконы [ Редактировать ]
Фото: голубой дракон/ Printerest
Редчайших морских обитателей голубых драконов обнаружили на побережье в штате Техас.
Об этом пишет The Independent.
По информации, красивые животные являются маленькими моллюсками, размером до 3 сантиметров.
Отмечается, что эти моллюски достаточно ядовитые и питаются синими медузами, от чего и приобрели такой оттенок.
Фото: The Independent
Ранее мы писали о том, что на Атлантическом побережье Нью-Йорка обнаружили странное существо, похожее на ската.
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