Редчайших морских обитателей голубых драконов обнаружили на побережье в штате Техас.

Об этом пишет The Independent.

По информации, красивые животные являются маленькими моллюсками, размером до 3 сантиметров.

Отмечается, что эти моллюски достаточно ядовитые и питаются синими медузами, от чего и приобрели такой оттенок.

Фото: The Independent

Ранее мы писали о том, что на Атлантическом побережье Нью-Йорка обнаружили странное существо, похожее на ската.