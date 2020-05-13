Отмена штрафных баллов: опубликован закон [ Редактировать ]
В чреду, 13 мая, был опубликован закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Документом усматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
В частности, из КоАП исключены такие нормы:
- пункт 21 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);
- часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;
- статью 271 (Штрафные баллы)
- в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".
Ранее мы писали о том, что министр юстиции не исключает, что принятый парламентом "банковский закон" могут оспорить в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека.
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