В среду, 13 мая, Кабинет министров Украины разрешил украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

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Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, предыдущее решение Кабмина об ослаблении карантина с 11 мая необходимо расширить.

Добавили один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более двух лиц. Мы добавили - не более восьми лиц.

Решение будет доработано в течение нескольких дней.

Ранее мы писали, что Рада выйдет из карантина 18 мая.