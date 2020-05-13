По улице разрешили ходить группами: сколько человек могут собираться [ Редактировать ]
В среду, 13 мая, Кабинет министров Украины разрешил украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.
Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, предыдущее решение Кабмина об ослаблении карантина с 11 мая необходимо расширить.
Добавили один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более двух лиц. Мы добавили - не более восьми лиц.
Решение будет доработано в течение нескольких дней.
Ранее мы писали, что Рада выйдет из карантина 18 мая.
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