Запрет российских соцсетей: Данилов рассказал о решении СНБО [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал продление запрета российских соцсетей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".
Вопрос о продлении запрета российских социальных сетей уже рассмотрен.
"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", - заявил Данилов.
Ранее в Раде появилось постановление о запрете на российские соцсети.
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