Відновити транспортне сполучення вимагає і конфедерація профспілок. Бо сотні тисяч людей та їхні сім'ї сидять без роботи і без грошей. Однак відновлення перевезень має відбуватися із дотриманням найжорсткіших карантинних вимог. Про це заявив її голова - Сергій Каплін.