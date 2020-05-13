Сергій Каплін вимагає відновити транспортне сполучення [ Редактировать ]
Відновити транспортне сполучення вимагає і конфедерація профспілок. Бо сотні тисяч людей та їхні сім'ї сидять без роботи і без грошей. Однак відновлення перевезень має відбуватися із дотриманням найжорсткіших карантинних вимог. Про це заявив її голова - Сергій Каплін.
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