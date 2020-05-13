А що робити із фінансуванням лікарень? Адже через другий етап медреформи і тубдиспансери, і психіатричні клініки опинилися на межі знищення. Тож медики неодноразово виходили на мітинги.

Не задоволені і працівники національних медінститутів академії наук. Це заклади, які перебувають в авангарді української медицини. І де роблять найскладніші операції світового рівня. Тож як медреформа впливає і на них - Лариса Зубенко розповість.

Операция, говорят, тяжелая. Поджелудочная, как бы опухоль, но есть надежда. Только здесь и, дай бог все будет хорошо.

Людмила Михайлівна приїхала до київського інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова із Одеси. Завтра їй мають видалити пухлину на підшлунковій. Зараз жінка витрачає гроші лише на супутні ліки. Сама операція безкоштовна.

Не известно доброкачетсвенная или нет, при операции это определяется, но опухоль растет постепенно, так что ее надо удалять.

Знайти в Інтернеті ціну на таке втручання важко. Більшість приватних клінік обіцяють озвучити суму під час консультації. Та за словами спеціалістів, Людмила Михайлівна мала б викласти не менше, ніж тисячу доларів лише за операцію, а з урахуванням ліків суму можна помножити як мінімум на два. Та за новим прайсом медпослуг, який опублікував Кабмін, за базове хірургічне втручання лікарня отримає лише чотири із половиною тисячі гривень. Та навіть якщо помножити вартість на передбачений ними ж коефіцієнт важкості операції, ціна занизька.

Василь Лазоришинець, директор Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Тарифи невідомо звідки взяті, тому що вони десь з повітря і вони є нереальними. Вони не покривають навіть 20-30% реальної собівартості, ці тарифи ні з ким не обговорювались, невідомо які люди їх розробляли, по яким методикам.

Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України:

НАН України 4 роки в пілоті інституту Шалімова, Амосова, Стражеско і Рамаданова провели наукові дослідження, ми зробили, так звані, протоколи лікування, на основі цих протоколів лікування порахували вартість медичної послуги. Пропонує 19.5 тисяч грн на лікування інсульту, а в приватній нашій клініці лікування пацієнта з інсультом коштує 250 тисяч.

Так лікувати та оперувати невдовзі може бути нікому. Лікарі б'ють на сполох через низьку зарплату сотні молодих медиків їдуть працювати закордон. Цього року найбільших відтік медкадрів до Німеччини.

Олескандр Усенко, директор Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

Та зарплата, яка зараз є, вона в ніякому разі не відповідає тим реаліям, яку роботу люди роблять. Якщо порівнювати закордоном, то ви самі бачите, що це не соразмірні цифри, раза в 3-4 повинна бути більше і людина, якщо працює, повинна отримувати гідну заробітну плату.

Окрім низьких зарплат, проблема українських лікарень - застаріле устаткування, впевнені спеціалісти. Із цього радять починати зміни в медицині.

Олескандр Усенко, директор Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

По-перше, реформа медицини - це гроші. якщо будуть гроші, то буде реформа і буде гідна зарплата. і, безумовно, має бути державне приватне партнерство, безумовно мають бути гроші на обладнання, на перебудування деяких лікарень, які вже морально застаріли, але без грошей цього не буде.

Зупинка медреформи додала медикам оптимізму. Сподіваються, що цього разу при "перереформуванні" напрацювання фахівців візьмуть до уваги.