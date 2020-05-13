В Європу повертається футбол [ Редактировать ]
В Європу повертається футбол. Чиновники готуються відкрити не лише державні, а й спортивні кордони. Поки лише внутрішні. Португалія, Чехія, Австрія та Німеччина вже заявили про відновлення чемпіонатів. Усім гравцям обов"язково проводитимуть тести на коронавірус. А матчі проходитимуть за порожніх трибун. Дивитися можна буде лише трансляції. Вже цієї суботи мають відбутися кілька ігор Бундес-ліги.
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