Через клімат, зокрема, масштабну посуху в Україні страждають тисячі селян. Їм у буквальному сенсі загрожує зубожіння, бо вони втрачають урожай.

Аграрії неодноразово зверталися по допомогу до влади. Та їх не чують. Тож сьогодні до Києва прибула делегація Одеської облради.

Нема дощів - нема й врожаю. Через засуху Україна втрачає посіви. Найбільш критична ситуація на полях Одещини - там знищено більше 75 відсотків зернових. У травні паростки озимини мали б вирости вже вище коліна, але сьогодні ледве дістають щиколотку.

Вадим Федоренко, керівник фермерського господарства:

Вот побеги, которые должны были дать колос - этот побег уже засох, с него уже ничего не получится даже если пойдет дождь.

Не можуть заплатити податки, розрахуватися з кредиторами та пайовиками. Дрібні та великі фермери опинилися на межі банкрутства.

Борис Юрескул, керівник фермерського господарства з Білгород-Дністровського району Одеської області:

На полі вологи немає, пересівати у цьому вже немає сенсу, тому що суха земля, зернові під великою загрозою те, що можна зробити на полях - ми зробили все, і де ще можна щось зробить ми спасаємо.

Валентин Скалозубов, фермер:

Вже 95 відсотків загинуло озимих культур. Вологи немає. Люди в паніці, пайщики дуже переживають що вони отримають, а що ми можемо обіцяти, як у нас все загинуло.

За попередніми підрахунками, збитки аграріїв сягають шести мільярдів гривень. В такій ситуації держава мала б підтримати своїх фермерів. До центральної влади кілька разів зверталися і депутати Одеської облради. Відповіді за місяць не дочекалися. Тож сьогодні приїхали до Києва, аби особисто звернутися до урядовців.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми вирощували 4-4.5 млн тонн зернових. І здавали це в державу. На сьогодні максимум що може здати одеська область - при неймовірно сприятливих погодних умовах - це до 1 млн тонн. Це буде неймовірна складна ситуація, оскільки фермерам треба розрахуватися і з пайщиками, і з державою, і з НДСом. Саме страшне, що нас держава не чує. Потрібно надати допомогу юридичну і також матеріальну, цим фермерам і людям, які залишаться без урожаю.

Шкоду від посухи має оцінити урядова комісія з надзвичайних ситуацій. Створити її просять депутати Одещини. А також надати фінансову допомогу аграріям, які найбільше постраждали. Наголошують, для них треба послабити податковий тягар та компенсувати сплату відсотків за кредитами.

Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Если на сегодняшний день государство не вклиниться в данную ситуацию и не поможет фермерам справиться с их долгами и с их финансовыми потерями, не сможет решить проблему с их кредитами, то завтра тысячи людей останутся без дохода, и без работы.

Якщо президент і уряд не втрутяться в ситуацію і не підтримають агровиробників, то постраждають від цього не лише фермери, а й уся країна, переконаний народний депутат Микола Скорик.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Від 80 до 90 відсотків пропав урожай зернових в нашій області, і аналогічна ситуація і в інших областях нашої країни. Це загрозлива ситуація не просто для прибутків окремих фермерів там, малі вони будуть чи великі - це загрозлива ситуація для продовольчої безпеки нашої держави. Це фактично загроза голоду в цілій низці регіонів, і наша політична сила, і аграрії одеської області, громадськість одеської області вимагають від влади серйозної реакції на це питання. Це не менша загроза на сьогоднішній день ніж пандемія коронавірусу, яка на сьогодні є в нашій країні і в усьому світі.

Крім серйозних втрат врожаю, внутрішньому ринку загрожує ще одна біда - шалений експорт. У поєднанні з кліматичними змінами це може залишити українців без власного хліба.