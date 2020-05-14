В організації сподіваються, що можна буде контролювати поширення захворюваності

COVID-19 може стати однією зі звичних хвороб людства. Про це під час брифінгу в Женеві заявив експерт із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я - Майк Раян. На його думку, попри усі зусилля, повністю подолати вірус у світі не вийде.

Однак, в організації сподіваються, що можна буде контролювати поширення захворюваності за допомогою вакцини. А вона з'явиться не раніше, ніж за рік.

Майк Раян, експерт із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я: