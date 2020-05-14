COVID-19 стане звичною хворобою людства - ВООЗ [ Редактировать ]
COVID-19 може стати однією зі звичних хвороб людства. Про це під час брифінгу в Женеві заявив експерт із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я - Майк Раян. На його думку, попри усі зусилля, повністю подолати вірус у світі не вийде.
Однак, в організації сподіваються, що можна буде контролювати поширення захворюваності за допомогою вакцини. А вона з'явиться не раніше, ніж за рік.
Майк Раян, експерт із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Попереду довгий шлях, тож ми маємо усвідомлювати: треба багато зробити, аби повернутися до нормального життя. Ми бачимо, як в різних країнах намагаються знайти свій спосіб подолати цю хворобу. Наразі найголовніше - залишатися напоготові, щоб дати адекватну відповідь.
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