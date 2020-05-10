На недавно обнаруженной комете под названием SWAN произошел мощный взрыв. В данный момент комета путешествует по Солнечной системе и стремительно приближается к Земле, пишет golos.ua.

"Астрономы, наблюдавшие SWAN из южного полушария Земли, заметили огромный взрыв, который произошел на комете и оставил красочный след", - говорится в сообщении.

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По словам ученого Карла Баттамса из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне (США), подобные явления еще не указывают на склонность кометы к фрагментации.

"Подобные вспышки не обязательно подразумевают фрагментацию, а наземные снимки еще не свидетельствуют о распаде. Это может быть просто изменчивая комета. Меня совсем не удивит, если мы в ближайшее время увидим еще одну вспышку", - отметил он.

Комета SWAN была впервые обнаружена 11 апреля Майклом Маттиаззо из Суон-Хилл, штат Виктория, (Австралия). Астроном выявил космическое тело, когда анализировал данные прибора SWAN Солнечной и Гелиосферной обсерватории (SOHO).

12 мая SWAN максимально приблизится к Земле и будет пролетать на расстоянии всего 0,56 астрономических единиц от Земли - примерно на половине расстояния между Солнцем и нашей планетой.

По данным Space Weather, если текущие тенденции сохранятся, яркость кометы увеличиться до третьего по яркости объекта на ночном небе и ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Особенно хорошо ее будет видно в южном полушарии Земли, если смотреть в сторону созвездия Рыб.

Ранее сообщалось, что зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров.

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