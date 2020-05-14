Виновата маска: в США из тюрьмы выпустили не того заключенного [ Редактировать ]
В американском штате Чикаго из-за медицинской маски из тюрьмы выпустили не того заключенного. Об этом пишет novosti-n.org.
"21-летний заключенный Жак Скотт, надев медицинскую маску, выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы", - говорится в сообщении.
Хендерсон пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на тысячу долларов.
Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен из тюрьмы.
Сейчас полиция ищет беглеца, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.
Ранее сообщалось, что в украинских тюрьмах возросло количество больных коронавирусом.
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