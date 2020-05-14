Ломбарды станут обменниками и смогут переводить деньги [ Редактировать ]
В Украине ломбардам разрешат осуществлять наличный обмен валют и переводить средства без открытия счетов. Такие правила содержатся в новых правилах регулирования деятельности ломбардов, передает пресс-служба НБУ.
Одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов является защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов, сообщает регулятор.
НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом, его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.
Кроме того, планируется повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. Для этого рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту "ломбардного билета" или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.
Вместе с тем, в НБУ хотят упростить требования к ломбардам. Поскольку ломбарды не привлекают средства населения, они будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тысяч гривен, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн. Если же ломбарды будут оказывать другие финансовые услуги, кроме кредитования, они обязаны располагать капиталом на уровне не менее 5 млн грн.
Напомним, что Кабмин разрешил работу ломбардов во время карантина.
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