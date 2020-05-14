В четверг, 14 мая, мэр Алексей Каспрук заявил, что в Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе тяжелая. Об этом он сказал в прямом эфире одного из телеканалов.

На данный момент в городе уже около тысячи инфицированных.

Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями.

Он напомнил, что накануне областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила снять все ограничения, которые были "поверх постановления правительства".

По состоянию на сейчас у нас свободных 10 кроватей. Позавчера было две. Плюс мы дополнительно еще 20 кроватей разворачиваем в городских больницах. Проблемы с персоналом тоже. Есть больные врачи. Непростая ситуация.

В связи с этим в одном из спортивных залов города подготовили запасной госпиталь, но его "очень не хочется" открывать, отметил мэр.

Как известно, Черновицкая область является лидером по заболеваемости коронавирусом. Там был зафиксирован первый случай еще в начале марта, а сейчас уже 2516 заболевших, 465 из них выздоровели, 92 - умерли.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего зарегистрировано 456 летальных случаев