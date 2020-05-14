В Україні розгоряється скандал через бізнес на дітях. У столичному готелі утримують 46 немовлят від сурогатних матерів. Їх не можуть віддати іноземним батькам через карантин.

Клініка репродуктивної медицини наприкінці квітня оприлюднила відео з новонародженими, які перебувають у київському готелі "Венеція". Там розповіли, що через закриті кордони, малюків не можуть забрати батьки-іноземці.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає: ситуація свідчить, що держава не може як слід захистити права дітей, а Україна перетворюється на світовий інкубатор. Тож вона закликала уряд внести зміни до законодавства, аби діти не ставали живим товаром.

Михайло Ілляшев, адвокат, керуючий партнер "Ілляшев і партнери":

Батьками дитини, яку народила сурогатна мати, є її генетичні батьки і вони несуть всі зобов'язання по вихованню і догляду за дитиною з того моменту, як мати народила дитину. Генетичні батьки несуть всю відповідальність, щоб їх діти не знаходились в готелях без догляду, не знаходились на вулиці - тобто, тут держава повинна застосовувати вже санкції до батьків.

Альберт Точиловський, керівник клініки сурогатного материнства: