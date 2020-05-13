Коронавірус у Білому домі. Головний офіс Сполучених Штатів - відтепер на особливому режимі. А радники Дональда Трампа навіть бояться на роботу ходити. Хто в оточенні глави держави занедужав? І що робитимуть, аби захистити президента, який наразі у групі ризику? Дмитро Анопченко бачив все особисто.

Напружені обличчя. Підвищені заходи безпеки - коли туристів тримають подалі від будівлі. І розгубленість, адже уперше за всю епідемію інфіковані серед найближчого оточення Трампа.

Тут, у Вашингтоні, медичні маски довгий час взагалі ніхто не вдягав. І навіть останніми тижнями (коли карантин посилили) носити їх рекомендують, але не зобов'язують. Ви мабуть теж помітили - Трамп завжди із відкритим обличчям, каже, респіратор незручний. І лише зараз правила миттєво змінили - без маски не тільки у Білий дім не пустять, але і підійти ближче, ніж я стою - заборонено. Ось такий зараз дрес-код, жодного іншого.

За розпорядженням президента, співробітники його адміністрації тепер зобов'язані носити маску і у Білому домі і на прилеглій території. Зняти можеш тільки у себе в кабінеті, і то, лише якщо сидиш один.

Все це після того як захворів спочатку офіцер з охорони президента, потім особиста помічниця його дочки, Іванки, а згодом - і прес-секретарка віце-президента Пенса Кетті Міллєр, а вона дружина радника самого Трампа. Після цього на самоізоляцію миттєво відправили трьох членів "коронавірусного штабу Трампа", які весь час крутилися в Овальному кабінеті і щодня поруч із главою держави на всіх брифінгах з'являлися. Зокрема і знаменитого доктора Фаучі.

А далі гучний скандал. Інформагентства із посиланням на свої джерела повідомили, що і друга особа в державі, віце-президент США, теж ізольований.

Спростовувати довелося особисто Трампові.

У нього тест - негативний! Треба це розуміти. Звісно ж, він був у контакті із багатьма людьми. Я з того часу особисто його не бачив, але скажу вам - ми із ним поговоримо про це, можливо телефоном поговоримо.

Всі були на 100% переконані, що куди-куди, а у Білий дім COVID не добереться. А тепер розгублені і у кожному візитерові бачать потенційного носія вірусу. На кожному кроці - скрінінг; якщо температура хоч трішки підвищена - миттєво попросять залишити будівлю. Тим, хто йде у Західне крило (де президентський кабінет) ще і обов'язковий експрес-тест роблять.

Президентський радник з економіки просто в прямому ефірі CBS несподівано зізнався - за таких умов боїться тепер на роботу ходити.

Кевін Хассет, голова Ради економічних консультантів при президентові США:

Так, страшно йти на роботу. Я взагалі вважаю, було б набагато безпечніше, якщо б нам дозволили пересидіти вдома, ніж постійно ходити у Білий дім.

Але працювати з дому президентському оточенню не дозволяє Secret service - бояться, що дані з незахищених каналів зв'язку можуть перехопити. То ж поки що триматимуться "у стані облоги"- і все, щоб главу держави ані на день не втратити.

Трампові 73, це однозначно група ризику, і попри сильний імунітет небезпека дедалі більша - оскільки вірус вже на відстані одного рукостискання від першої особи.