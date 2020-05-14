Діагноз "коронавірус" - у більш як тисячі українських малюків. І хоча кілька місяців тому, ще на початку епідемії, лікарі запевняли: дітей COVID-19 обходить. Та виявилося, що це не так - малеча теж хворіє, і дехто доволі тяжко.

Як діти переносять коронавірус? Що треба знати батькам? І де в Україні зараз осередки дитячого COVID-19?

Статистика останніх тижнів. Закарпаття. Школа-інтернат, тут фіксують спалах коронавірусу.

Усього з цього закладу і пов'язаних - є 10 осіб.

А це Запоріжжя - дитячий будинок-інтернат. Тут є інфікований шестирічний хлопчик. Усі діти на самоізоляції.

У них у всех иммунная система очень ослабленная.

Персонал - у пошуках "нульового" пацієнта.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

Ребенок не мог, находясь в условиях замкнутого пространства, просто из ниоткуда, из воздуха, где-то найти инфекционное начало.

Саме дитбудинки та інтернати - зараз головні осередки дитячого коронавірусу, хоча малюки хворіють по всій країні. Ось свіжі цифри: Рівненщина - З тисячі інфікованих, майже сотня - малюки! Тож, теорія, яку медики світу поширили на початку пандемії, ніби COVID-19 не вражає дітей - не підтвердилася!

Офіційна статистика по Україні така: захворіли більше тисячі дітей. Дві сотні з них довелося рятувати в лікарні. А одного навіть підключити до апарату ШВЛ. Але смертельного випадку - жодного.

Євгенія Бухарина, лікар-педіатр:

Есть несколько теорий, почему дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые.

З найпоширеніших симптомів COVID-19, як і будь-якої іншої вірусної хвороби - кашель та температура. А дитячий коронавірус - часто взагалі безсимптомний. Педіатри припускають: це тому, що малеча частіше хворіє на респіраторні недуги, тож має вищий рівень антитіл.

Євгенія Бухарина, лікар-педіатр:

Их имунная система, она как бы она включена, она не дремлет. Есть еще одна теория - что каким-то образом именно вакцинация от БЦЖ влияет на более легкое течение коронавируса, в целом - тут уже не только у детей.

Діти - не тільки самі можуть захворіти, а й наразити на небезпеку COVID-19 дорослих! Бо часто є безсимптомними носіями коронавірусу. Аби убезпечити всіх, в Україні навчальні заклади найпершими закрили на карантин. Тож, тепер за садочками і школами сумують навіть ті, хто щоранку збирався туди з істериками. Та від цього понеділка з дитячих майданчиків зняли всі обмежувальні стрічки.

Просто вышли, потому что дите уже хочет гулять, хочет детского общения. Мы не болеем, мы доверяем.

Сын у меня знает, что нужно стараться держать дистанцию, тем более не обниматься, не брать чужих вещей.

І батькам, і дітям, звісно, стало радісніше, та чи безпечніше?

Звичайні катання на гойдалці можуть коштувати малечі здоров'я. Коронавірус зберігається на такій поверхні до кількох днів. Тож, дитина з легкістю може його перенести з рук до рота чи носа

Дорослі серйозність небезпеки розуміють, але втриматися з дітьми вдома вже не спроможні.

Євгенія Бухарина, лікар-педіатр:

Мы не можем привязать детей, мы не можем никак фиксировать, если уже ребенок вышел на улицу и видит другого ребенка - конечно, он с удовольствием и радостью помчится к нему. В идеале, нужно после горки и после контакта с ребенком вытереть руки влажной салфеткой, и в идеале - помыть, вернувшись домой. У нас с вами не заканчивается мытье рук и не заканчивается ношение масок. Да, вирус может находится в воздухе до 3 часов.

А влада навіть роздумує, чи не відкрити дитячі садочки з 22 травня. Бо куди ж дівати малечу батькам, які виходять на роботу? Однак, чи не призведе це до нового спалаху? І чи постійний карантин - це вихід? Адже зрозуміло, що коронавірус із нами надовго. Ось питання, на які поки що не має відповіді. Зате є дієвий метод - мити руки собі й дітям, і зберігати спокій.