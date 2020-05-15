Попередньої доби в Україні зареєстровано 422 нових пацієнти із діагнозом COVID-19. Від початку спалаху інфекції майже 17 тисяч випадків, з них 456 летальні. Понад чотири тисячі людей недугу побороли.

Найбільше інфікованих у Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях. Нагадаю, наразі в Україні діє адаптивний карантин - з початку тижня обмежувальні заходи пом'якшено.

Однак, у кожному регіоні місцева влада має право посилювати карантинні заходи виходячи зі статистики інфікування.