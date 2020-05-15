Делегація України взяла участь у відеоконференції Тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
Вибори на окупованій частині Донбасу можливі виключно після отримання Україною контролю над кордоном. Закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде.
Напередодні оновлена українська делегація вперше взяла участь у засіданні Тристоронньої Контактної Групи в режимі відеоконференції. Крім вищезазначених питань, Київ наполягає на звільненні бранців у форматі "всіх на всіх", визначеному в межах Нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року.
Також українська сторона закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на окупованому Донбасі та у Криму в умовах пандемії. У зверненні до Організації йдеться про дискримінацію прав людини з боку окупаційної влади.
Через збройну агресію українська сторона не може належним чином надавати допомогу населенню окупованих територій.
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