Київ також наполягає на звільненні бранців у форматі "всіх на всіх"

Вибори на окупованій частині Донбасу можливі виключно після отримання Україною контролю над кордоном. Закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде.

Напередодні оновлена українська делегація вперше взяла участь у засіданні Тристоронньої Контактної Групи в режимі відеоконференції. Крім вищезазначених питань, Київ наполягає на звільненні бранців у форматі "всіх на всіх", визначеному в межах Нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року.

Також українська сторона закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на окупованому Донбасі та у Криму в умовах пандемії. У зверненні до Організації йдеться про дискримінацію прав людини з боку окупаційної влади.

Через збройну агресію українська сторона не може належним чином надавати допомогу населенню окупованих територій.