Концерт Євробачення провели в Youtube [ Редактировать ]
Другий онлайн-концерт Євробачення відбувся напередодні увечері. Подивитись його можна було на офіційному каналі конкурсу в Youtube. На сцену вийшли учасники з понад 20 держав. Заспівали й виконавці з країн-засновниць конкурсу, так званої "Великої п'ятірки".
За правилами, вони автоматично потрапляють у фінал. Втім, цьогоріч концерт не змагальний. Тому у завершальній частині у суботу глядачів розважатимуть музичні гурти з Нідерландів. Шоу назвали "Європа сяє світлом".
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