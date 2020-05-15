Другий онлайн-концерт Євробачення відбувся напередодні увечері. Подивитись його можна було на офіційному каналі конкурсу в Youtube. На сцену вийшли учасники з понад 20 держав. Заспівали й виконавці з країн-засновниць конкурсу, так званої "Великої п'ятірки".

За правилами, вони автоматично потрапляють у фінал. Втім, цьогоріч концерт не змагальний. Тому у завершальній частині у суботу глядачів розважатимуть музичні гурти з Нідерландів. Шоу назвали "Європа сяє світлом".