Полиция поймала украинского "кибер-грабителя" [ Редактировать ]
Сотрудники киберполиции в Львовской области задержали 22-летнего парня, который с помощью специального ПО грабил иностранные банки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации, мужчина самостоятельно разработал вредоносные программы и генерировал пароли, переводя деньги на свой счет.
Отмечается, что правоохранители изъяли у "кибер-грабителя" технику, флеш-накопители, банковские карты и наличность, полиция возбудила уголовное дело по статье 361 ч. 2, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Фото: Mvs.gov.ua
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