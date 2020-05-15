Сотрудники киберполиции в Львовской области задержали 22-летнего парня, который с помощью специального ПО грабил иностранные банки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации, мужчина самостоятельно разработал вредоносные программы и генерировал пароли, переводя деньги на свой счет.

Отмечается, что правоохранители изъяли у "кибер-грабителя" технику, флеш-накопители, банковские карты и наличность, полиция возбудила уголовное дело по статье 361 ч. 2, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: Mvs.gov.ua

Читайте еще, полиция штурмовала квартиру, где находился грабитель из России. Мужчина ограбил нескольких людей в течении получаса.