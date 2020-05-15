В Украине надеются, что Иран безотлагательно обеспечит расшифровку "черных ящиков" со сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Так, состоялась видео-встреча заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец и заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова с родственниками граждан Украины, погибших в результате сбития Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752.

"Мы скорбим вместе с вами, для нас эта трагедия очень личная. Хочу вас заверить, что мы все вместе будем принимать меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получения надлежащей репарации и компенсации", - отметил Енин.

Во время встречи родственникам погибших предоставили информацию о ходе технического и уголовного расследования, сотрудничестве с другими пострадавшими государствами, включая вопросы анализа черных ящиков с участием международных экспертов.

"Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, включая расшифровку черных ящиков", - подчеркнул Енин.

Напомним, 8 января 2020 года пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести расследование крушения самолета авиакомпании МАУ, а также проверить все самолеты гражданской авиации Украины.