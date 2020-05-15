Катастрофа самолета МАУ: в Украине надеются на расшифровку Ираном "черных ящиков" [ Редактировать ]
В Украине надеются, что Иран безотлагательно обеспечит расшифровку "черных ящиков" со сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Так, состоялась видео-встреча заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец и заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова с родственниками граждан Украины, погибших в результате сбития Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752.
"Мы скорбим вместе с вами, для нас эта трагедия очень личная. Хочу вас заверить, что мы все вместе будем принимать меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получения надлежащей репарации и компенсации", - отметил Енин.
Во время встречи родственникам погибших предоставили информацию о ходе технического и уголовного расследования, сотрудничестве с другими пострадавшими государствами, включая вопросы анализа черных ящиков с участием международных экспертов.
"Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, включая расшифровку черных ящиков", - подчеркнул Енин.
Напомним, 8 января 2020 года пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести расследование крушения самолета авиакомпании МАУ, а также проверить все самолеты гражданской авиации Украины.
по теме
МАУ продолжает выполнять специальные рейсы
Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт (аэропорт Хан)
О летних перелетах можно забыть: авиарейсы не запустят
В среду, 6 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление
Допомога лікарям "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
У боротьбі з COVID-19 українські медики здійснюють надважливу роботу
Вертолет НАТО исчез в море
В Ионическом море на западе от острова Кефалония в Греции пропал вертолет из постоянной морской группы НАТО
Украинцам на самоизоляции выплатят пособие
В Украине людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, будут выплачивать пособие