Відкриття метро і послаблення карантину: Кличко назвав умови [ Редактировать ]
В п'ятницю, 15 травня, мер Києва Віталій Кличко в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про те, чи доречно говорити про послаблення карантину в столиці?
- Що вам відомо про цей спалах коронавірусу в київському інтернаті? У якому стані інфіковані люди? Та чи є все для того, щоб їм допомогти?
По-перше, останній тиждень ситуація в Києві більш-менш стабільна, не більше 50-60 хворих на добу. На сьогоднішній день ситуація з вибухом в інтернаті під контролем. Всі діти, які там знаходяться, хворіють в легкій формі. Працівники там контролюють ситуацію. На сьогоднішній день багато людей кажуть, чи доречно знімати заходи карантину в Києві, чи ні. Одне можу сказати, є люди, які зараз сумніваються, думають, що це міф, перебільшення, зараз багато киян ходять без масок.
Я можу сказати, що ця інфекція дуже небезпечна, і від однієї людини можуть захворіти багато людей. Тому, не втомлююсь повторювати, хвороба агресивна. Я завертаюсь до вас, будьте обережні і зверхньо не ставтесь ні до свого здоров’я, ні до здоров’я інших. Якщо далі ситуація не буде погіршуватись, ми будемо подалі впроваджувати послаблення в нашому місті. Якщо будуть відбуватись спалахи хвороби, означає, що запровадженні заходи були марними, і для того, щоб не повернутись в точку 0, і знов не запроваджувати більш жорсткі заходи, треба бути обережними.
А от чи доречно на такому тлі говорити про відновлення роботи метро та іншого громадського транспорту? Чи є вже хоча б приблизне розуміння щодо умов та можливої дати відкриття метро?
Я можу сказати, що багато експертів задають ці питання. Я спілкуюсь с багатьма мерами міст Європи, США, ніхто з них не можуть сказати, як буде розвиватись ця пандемія. У людства немає досвіду, це вперше. Можу тільки зазначити, що ми вивчаємо позитивний досвід і негативний.
Послаблення ми робимо поступово, важливо не зробити помилку, щоб спалаху не було. Це може привести до наслідків, коли ситуація буде неконтрольована. Це означає, що кількість хворих буде перевищувати кількість ліжок в лікарня. Така ситуація вийшла з під контроля в Італії, Франції, США. Нам важливо не допустити цього. Ми відштовхуємся від цифр. Тим не менш, з 22 травня вже послаблення карантинна, потім вже буде відкриття метро. Метро закрив Кабмін в Києві, Дніпрі та Харкові. Тому, своїм рішення він і відновить роботу.
- Коли відкриються вже повністю магазини - у тому числі ті, що розташовані у ТРЦ? Чи є вже якісь терміни? Ще одне болюче питання - дитячі садочки. Коли їх можуть відкрити? Бо ж все-таки дивно - залишати їх зачиненими, дозволяючи при цьому людям працювати у більшості бізнесів та організацій.
Великі торгові центри треба відкривати з громадським транспортом, запуском метрополітену. Люди підїзжають, користуючись метро, і працівники ТРЦ. Одна з ключових речей – ми будемо відштовхуватись в епідеміологічної ситуації в місті. Якщо вона не буде погіршуватись, наступним етапом вже буде пом'якшення, Сподіваюсь, що до кінця травня і метро, і великі ТЦ будуть відриті. Все залежить від цифр.
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