Чтобы отпраздновать выпускной-2020, SpaceX и NASA приглашают учеников со всего мира отправиться в первый человеческий космический полет в ближайшем десятилетии.

Об этом сообщает репортер CNBC в Twitter.

"Все студенты, которые закончили или планируют закончить обучение в 2020 году, могут загрузить свою фотографию на мозаику Земли, которая будет напечатана и вылетит на борту космического корабля SpaceX's Crew Dragon во время предстоящей миссии на Международной космической станции, вместе с космонавтами NASA Бобом Бенкен и Дугом Херли на борту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускники могут подать заявку до среды, 20 мая.

SpaceX and NASA are inviting students from around the world to submit their photo, which will fly with astronauts Bob Behnken and Doug Hurley on Crew Dragon for Demo-2.https://t.co/OUlh1tZpqy pic.twitter.com/gIMv1Bsqah