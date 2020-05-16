Чтобы отпраздновать выпускной-2020, SpaceX и NASA приглашают учеников со всего мира отправиться в первый человеческий космический полет в ближайшем десятилетии.

Об этом сообщает репортер CNBC в Twitter.

"Все студенты, которые закончили или планируют закончить обучение в 2020 году, могут загрузить свою фотографию на мозаику Земли, которая будет напечатана и вылетит на борту космического корабля SpaceX's Crew Dragon во время предстоящей миссии на Международной космической станции, вместе с космонавтами NASA Бобом Бенкен и Дугом Херли на борту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускники могут подать заявку до среды, 20 мая.

SpaceX and NASA are inviting students from around the world to submit their photo, which will fly with astronauts Bob Behnken and Doug Hurley on Crew Dragon for Demo-2.https://t.co/OUlh1tZpqy pic.twitter.com/gIMv1Bsqah — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) May 14, 2020

Crew Dragon - это свободно летающий космический корабль, предназначенный для доставки как грузов, так и людей в орбитальных направлениях. Это единственный в настоящее время летательный аппарат, который способен вернуть значительное количество груза на Землю. В настоящее время он перевозит груз в космос, но был создан изначально для перевозки людей.

Первый демонстрационный полет в рамках коммерческой программы NASA начался 2 марта 2019 в 14:49. 3 марта 2019 космический корабль Crew Dragon успешно присоединился к космической станции в 6:02. Он стал первым американским космическим кораблем, который автономно соединился с Международной космической станцией.

Ранее сообщалось, что Илон Маск и Том Круз снимут фильм в космосе.