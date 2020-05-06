Кинематограф будущего: Илон Маск и Том Круз снимут фильм в космосе [ Редактировать ]
Голливудский актер Том Круз объединит усилия с компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, для съемок фильма в условиях космического пространства. Об этом пишет Deadline.
"Проект, который описывается как приключенческий, будет создаваться в сотрудничестве с американской Администрацией по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA)", - говорится в сообщении.
О сюжете фильма пока ничего не известно.
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