Украина получила груз с костюмами биологической защиты из Китая.

Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, медучреждения Украины в ближайшее время начнут получать костюмы биозащиты.

"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника (18 мая), начнется распределение этих костюмов по наших больницах, лабораторных центрах. Именно там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - отметил Степанов.

Известно, что этих защитных средств не хватает больше всего и они отправятся в 98 больниц, где работают с инфицированными коронавирусной инфекцией.

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