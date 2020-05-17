Украина стала членом Комитета по здравоохранению ЕС [ Редактировать ]
Комитет здравоохранения Европейского Союза "записал" Украину в официальные наблюдатели.
Об этом на брифинге сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По его словам, в Комитете рассматривают вопросы, касающиеся болезней, угрожающих человеческому здоровью.
"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя", - отметил Степанов.
Также он добавил, что в этот орган входят все страны-лидеры ЕС.
Ранее стало известно, когда украинская эпидемия коронавирусной инфекции пойдет на спад. До конца мая украинцы будут болеть в линейном порядке.
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