Комитет здравоохранения Европейского Союза "записал" Украину в официальные наблюдатели.

Об этом на брифинге сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

По его словам, в Комитете рассматривают вопросы, касающиеся болезней, угрожающих человеческому здоровью.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя", - отметил Степанов.

Также он добавил, что в этот орган входят все страны-лидеры ЕС.

Ранее стало известно, когда украинская эпидемия коронавирусной инфекции пойдет на спад. До конца мая украинцы будут болеть в линейном порядке.