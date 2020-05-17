В селе Левков Житомирской области коронавирус обнаружили у троих сотрудников Укрпочты, которые разносили пенсии. Об этом сообщила Житомирская районная государственная администрация.

Сами сотрудницы Укрпочты не знали о своем диагнозе, поэтому беспечно разносили пенсию для бабушек и дедушек. Одна из них параллельно еще посещала церковь, так как она поет в церковном хоре. Теперь инфицированные на самоизоляции, но предупредили ли контактных лиц — неизвестно. Круг контактирующих лиц с больными устанавливается. Ясно лишь одно - они все местные жители, которым работники разносили пенсии.

Отделение почты закрыли. Представители полиции предупредили всех больных об административной ответственности в случае нарушения правил самоизоляции.

Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, приняла решение о ограничительных мероприятий на территории Левковской сельского совета. С представителями почты будет согласовано, как будут получать жители общины свою пенсию.

В публичных местах в селе, проведут дезинфекцию. Районная мониторинговая группа должна безотлагательно осуществить рейд по местам массового скопления людей в с. Левков, Калиновка и Клетчин и провести соответствую разъяснительную работу.

Напомним, ранее в Сумской области из-за коронавируса преследовали семью.

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