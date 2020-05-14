В Китайском восьмимиллионном мегаполисе - Шэньянь, с новой силой вспыхнул коронавирус. В связи с этим в регионе 7.5 тыс. людей вынуждены самоизолироваться и уйти на вынужденный карантин. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Несмотря на то, что в городе заболело всего лишь три человека, власти срочно решили поместить 7.5 тысяч человек на карантин, дабы избежать массового заражения населения.

Шеньян - один из самых древних городов мира. Первые следы человека на территории, занимаемой городом, были оставлены более 7000 лет назад. В древности город считался "второй столицей Поднебесной империи".

Откуда именно коронавирус вернулся в Шэньянь пока неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус снова вернулся в Ухань.

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