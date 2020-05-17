Разом із тим, світ частково починає виходити з карантину. Але прискорити ці темпи можуть хіба що науковці, які працюють над ліками та вакциною від COVID-19. Інформація про відкриття часом з'являється в інтернеті.

Так одна з американських фармкомпаній стверджує, що знайшли антитіло, яке за чотири дні виводить коронавірус з організму. Обіцяють вивести ліки на ринок вже за кілька місяців. Разом із тим, над розробкою вакцини працюють науковці в усьому світі. І першість у цьому вже встигла спровокувати суперечки між державами. Як триває наукова боротьба з COVID-19 - далі.

Майже мільярд євро вже інвестувала Німеччина в розробку вакцини проти коронавірусу. В уряді наголосили: попри усі зусилля, навіть за найсприятливіших умов, доведеться чекати іще щонайменше рік, аби вакцину запустили у масове виробництво. Щойно це станеться, німецькі фахівці визначать, які саме групи населення отримають щеплення від COVIDу. Водночас, за словами урядовців, в Німеччині вакцинація проти коронавірусу не буде обов'язковою. Відтак той, хто відмовиться від щеплення, особисто нестиме відповідальність за ризик зараження.

Очікувати протикоронавірусну вакцини раніше, ніж за півтора року безглуздо. Про це заявила міністр вищої освіти та наукових досліджень Франції - Фредерік Відаль. Так урядовиця відреагувала на слова американського президента Трампа, мовляв, препарат вже буде готовий до кінця року. На думку Відаль, зазвичай на розробку будь-якої вакцини йде кілька років. Максимально прискорювати цей процес - означає ставити під загрозу безпеку людей.

Доступна та недорога. Вакцину від коронавірусу зможуть придбати максимальна кількість людей у світі - заявили в Оксфодському університеті. Тамтешні розробники кажуть: від початку в проєкт закладали низьку вартість та доступність препарату. Утім, скільки саме коштуватиме - поки не відомо. Наразі ця британська розробка вважається однією з найперспективніших у світі. Випробування препарату на людях розпочали ще у квітні.

На даний момент в експерименті беруть участь понад тисяча осіб з них половина отримує експериментальну вакцину, інша - слугує контрольною групою. Британці кажуть: поки що серйозних побічних ефектів не виявлено, випробування планують завершити до осені.

Сполучені Штати розробляють вакцину проти коронавірусу спільно з індійськими фахівцями, про це у Твіттері повідомив президент Трамп. За його словами, в обмін на співпрацю Індія отримала від американців апарати штучної вентиляції легенів.

Минулого місяця стало відомо, що Білий дім намагався отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу, яку розробляють німецькі вчені. Утім, німці відмовилися. Ще один скандал виник цього тижня у Франції, коли фармацевтична компанія Sanofi заявила, що вакцину проти COVID-19 першими отримають США.

В французькому уряді назвали це "неприйнятним", мовляв, препарат має бути доступний для всіх країн. Нагадаємо, наразі для боротьби з коронавірусом у світі розробляють близько сотні вакцин.