Наиболее примечательной чертой нынешнего властного конгломерата в Украине (президент, Кабинет Министров, правящая коалиция в Верховной Раде – монобольшинство и примкнувшие к нему "Европейская солидарность" и "Голос") является маниакальное стремление быстрыми темпами обеспечить передел крупнейшего богатства Украинского народа - земель сельскохозяйственного назначения.

Показательным в этом плане было принятие в первом чтении 13 ноября 2019 года пресловутого законопроекта № 2178-10, который фактически запускал рынок сельскохозяйственных земель и предусматривал возможность концентрации у конечного бенефициарного владельца до 200 тыс. га данного вида земель. В случае если бы данная норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян, для которых земля - основной фактор выживания в условиях глубокой стагнации национальной экономики.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала все возможное для того, чтобы сохранить землю сельскохозяйственного назначения в собственности и пользовании Украинского народа. Именно бескомпромиссная позиция депутатов нашей фракции заставила парламентское большинство отказаться от законодательных норм стартовой редакции законопроекта № 2178-10, которые предусматривали возможность чрезмерной концентрации земель в одних руках (200 тыс. га), продажи земель государственной и коммунальной собственности, предоставления иностранцам права покупать сельскохозяйственные земли. Но время показало, что такие "уступки" власти были временными и выступали своего рода отвлекающим маневром, направленным на то, чтобы усыпить бдительность государственнически настроенных политических сил и общественных организаций.

Недавнее принятие монобольшинством и примкнувшими к нему "Европейской солидарностью" и "Голосом" законопроекта, который фактически передает национальную банковскую систему во внешнее управление, означает начало нового и, возможно, решающего для глобального капитала наступления на национальный суверенитет Украины и на национальное богатство Украинского народа, основной составляющей которого являются земли сельскохозяйственного назначения. Первыми ласточками в новом наступлении глобального спекулятивного капитала на украинскую землю сельскохозяйственного назначения являются два земельных законопроекта - № 3012 и № 3012-1.

Эти законопроекты объединяет то, что они фактически направлены на приватизацию земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Различными являются лишь формы и методы поглощения наиболее лакомых кусков земель сельскохозяйственного назначения, которыми выступают целостные земельные массивы, находящиеся в государственной и коммунальной собственности.

Принятие такого рода законопроектов будет означать завуалированную реанимацию временно приторможенного желания монобольшинства и его сателлитов ("Европейской солидарности» и "Голоса") обеспечить законодательное оформление продажи земель государственной и коммунальной собственности и тем самым выполнить домашнее задание, которое им дал Джордж Сорос и его эмиссары в Украине.

Как отмечалось выше, "Слуга народа" и ее парламентские товарищи были вынуждены по требованию нашей политической силы и институтов гражданского общества "наложить табу" на продажу сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности при принятии во втором чтении законопроекта № 2178-10. Вероятное принятие законопроекта № 3012 или № 3012-1 фактически дает зеленый свет процессам поглощения государственных и коммунальных земельных активов (повторюсь - наиболее ликвидных, наиболее лакомых кусков украинской земли, поскольку они представлены целостными земельными массивами). К таким землям в первую очередь относятся земли научно-исследовательских учреждений.

Сельскохозяйственные земли научно-исследовательских учреждений - это достояние всего Украинского народа, поскольку их уникальные характеристики являются следствием титанического труда многих поколений, результатом значительных овеществленных затрат государства в предыдущие десятилетия. Поэтому они должны принадлежать всему Украинскому народу, а не только нынешнему поколению сотрудников этих учреждений, среди которых предполагают распределить паи доморощенные "либертарианцы", чтобы затем перераспределить в пользу компрадорского капитала.

И вообще экономически неоправданной, антисоциальной и антинародной следует считать приватизацию сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности в условиях, когда национальная экономика фактически достигла стагнационного дна, что привело к дальнейшему обнищанию украинских крестьян, свертыванию масштабов производства в фермерских хозяйствах, убыточности значительного количества сельскохозяйственных предприятий. И поэтому они в подавляющем большинстве не имеют возможности брать в пользование или приобретать дополнительные площади сельскохозяйственных угодий.

При таких условиях продажа сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности означает лишь одно: власть готовит такие земли для передачи представителям глобального капитала и форсирует эти процессы ускоренными темпами. Поскольку значительное свертывание деловой активности в национальной экономике в результате пандемии коронавируса и провальной экономической политики в 2014-2020 годах создало возможности, чтобы продать данные земельные активы по демпинговым ценам.

Как и перед началом инициированной "Слугой народа" кампании по запуску рынка земель сельскохозяйственного назначения, так и сейчас "Оппозиционная платформа - За жизнь" ни на йоту не отступит от своей принципиальной позиции.

Наша принципиальная позиция заключается в том, что стратегия углубления земельной реформы должна содержать следующую базовую норму: пока не будет в максимальной степени реализовано право каждого гражданина Украины на бесплатное получение земельного участка, запускать процесс приватизации земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности прямо (купля-продажа) или косвенно (распределение паев среди сотрудников государственных и коммунальных предприятий) нельзя, как с точки зрения соблюдения государственных интересов, так и с точки зрения цивилизационных ценностей.

Земли сельскохозяйственного назначения - достояние всего Украинского народа. И только Украинский народ путем референдума (а идею его проведения, согласно разным социологическим исследованиям, поддерживают 75% населения) должен решать судьбу основного национального богатства. Наши потомки не простят нам того, что мы не сохранили для них нашу главную ценность – благодатную украинскую землю.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"