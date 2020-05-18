В дочерней компании Xiaomi Huami создали защитную маску, которая способна защитить от COVID-19. Фишкой маски является то, что лицо того, кто ее носит, скрыто не будет - маска сделана из прозрачных материалов, пишет TechCrunch.

Маска Aeri изготовлена из пластика и фильтрующих элементов. Прозрачный материал не станет преградой для разблокировки смартфона по лицу пользователя, когда на человеке данная маска.

Разработчики оснастили Aeri ультрафиолетовой лампой, которая будет дезинфицировать фильтрующие элементы в течение 10 минут.

Обеззараживание происходит, когда маска подключается к источнику питания через USB. Отмечается, что внешнюю часть Aeri придется дезинфицировать вручную.

Фото: techcrunch.com Одним комплектом фильтров можно пользоваться до полутора месяцев, потом их следует менять. Также владельцы маски смогут дополнительно установить на нее вентилятор для усиленного притока воздуха. В какую цену планируется продавать Aeri не сообщается. В продаже маски появятся примерно через полгода.

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