В Xiaomi создали невидимую маску от коронавируса [ Редактировать ]
В дочерней компании Xiaomi Huami создали защитную маску, которая способна защитить от COVID-19. Фишкой маски является то, что лицо того, кто ее носит, скрыто не будет - маска сделана из прозрачных материалов, пишет TechCrunch.
Маска Aeri изготовлена из пластика и фильтрующих элементов. Прозрачный материал не станет преградой для разблокировки смартфона по лицу пользователя, когда на человеке данная маска.
Разработчики оснастили Aeri ультрафиолетовой лампой, которая будет дезинфицировать фильтрующие элементы в течение 10 минут.
Обеззараживание происходит, когда маска подключается к источнику питания через USB. Отмечается, что внешнюю часть Aeri придется дезинфицировать вручную.
Фото: techcrunch.com
Одним комплектом фильтров можно пользоваться до полутора месяцев, потом их следует менять. Также владельцы маски смогут дополнительно установить на нее вентилятор для усиленного притока воздуха.
В какую цену планируется продавать Aeri не сообщается. В продаже маски появятся примерно через полгода.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как свежее обновление "сломало" смартфоны Xiaomi. Также в прошлом году Xiaomi создала самый мощный смартфон в мире: в чем секрет.
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