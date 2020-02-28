Обновление "сломало" Xiaomi [ Редактировать ]
Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 жалуются на то, что после обновления операционной системы, гаджеты перестали нормально отображать рабочий стол. Об этом сообщает iXBT.
Эксперты отмечают, что смартфон принимает звонки и сообщения, однако, когда владелец устройства пытается выйти на главный экран, то появляется сообщение о том, что в приложении рабочий стол MIUI случился сбой.
Специалисты подчеркивают, что речь идет о недавно вышедшей европейской версии операционной системы MIUI 11 на базе Android 10.
При попытке перезагрузить гаджет или сбросить настройки до заводских у пользователя появляется новая проблема - он не может войти в учетную запись, телефон пароль не распознает.
Технические блогеры советуют в этом случае удалить обновление в настройках приложения Рабочий стол MIUI.
Отмечается, что примерно такая же проблема наблюдалась и после обновлений модели Xiaomi Mi Mix 2S.
Раньше сообщалось о том, что Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире. А также podrobnosti.ua рассказали, чему научились смартфоны за десять лет.
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