Полиция Днепра обнаружила тело 12-летнего ребенка, пропавшего накануне в заброшенном здании.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

По их словам, бабушка мальчика обратилась к правоохранителям с заявой о пропаже ребенка. Во время поисков полицейские наткнулись на заброшенную больницу, где обнаружили бездомного, у которого на лице была кровь.

Отмечается, что оперативная группа обратила внимание на одеяло, на котором лежали разбросанные детские вещи. Полицейский отодвинул его и обнаружил оголенное тело ребенка.

Известно, что мужчина признался в совершении тяжелого преступления, но пока проводится экспертиза, чтобы официально подтвердить предъявленное подозрение.

Фото: Vgorode

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