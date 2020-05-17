Изнасилован и задушен: в Днепре жестоко убит 12-летний мальчик [ Редактировать ]
Полиция Днепра обнаружила тело 12-летнего ребенка, пропавшего накануне в заброшенном здании.
Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.
По их словам, бабушка мальчика обратилась к правоохранителям с заявой о пропаже ребенка. Во время поисков полицейские наткнулись на заброшенную больницу, где обнаружили бездомного, у которого на лице была кровь.
Отмечается, что оперативная группа обратила внимание на одеяло, на котором лежали разбросанные детские вещи. Полицейский отодвинул его и обнаружил оголенное тело ребенка.
Известно, что мужчина признался в совершении тяжелого преступления, но пока проводится экспертиза, чтобы официально подтвердить предъявленное подозрение.
Фото: Vgorode
Ранее мы писали о том, что в Черкасской области убили целую семью. Полиция проводит расследование зверского преступления.
по теме
В Одессе задержали банду, ограбившую обменник (видео)
Трое разбойников в масках ворвались в помещение пункта обмена валюты, связали сотрудницу скотчем и забрали из кассы более 200 тысяч гривен.
Полиция поймала украинского "кибер-грабителя"
Молодой человек ограбил несколько иностранных банков
В Ривне нашли изрезанное тело женщины в квартире
За это умышленное убийство следователи задержали жителя одного из районов области
"Он мне не понравился": футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом
Турецкий футболист задушил собственного ребенка, когда тот заболел COVID-19. Ему грозит пожизненное заключение
Столичные правоохранители повысили меры безопасности на 9 мая
Полицейские увеличили количество сотрудников в местах проведения акций